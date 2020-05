Kourtney Kardashian nega gravidez após ser questionada por foto

Em abril, a mãe de Penelope, Mason e Reign, enfrentou a mesma situação após postar clique na rede social.

Na foto ela aparece com uma chemise desabotoada e alguns seguidores questionaram se ela não estaria esperando o bebê número 4.

Na semana seguinte, Kourt reservou um momento para refletir sobre como está lidando com comentários desse tipo. "Eu postei essa foto no outro dia e muitos comentaram foram tipo, 'Você está grávida? Bebê número 4? Grávida? Grávida?' E eu poderia ter levado como algo ofensivo", disse ela durante Instagram Live com Sarah Howard.