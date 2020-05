Sthefany Brito anuncia que está grávida do primeiro filho

"Amor, obrigada por embarcar comigo nessa jornada! Te amamos papaizinho!", disse a estrela sobre Igor.

"E nesse dia das mães, (meu primeiro com baby no forninho) só desejo ser 1/10 da mãe que Dona Sandra foi e é pra gente! Mãe, obrigada por tudo e mais do que nunca obrigada por estar vivendo junto comigo esse momento tão mágico!!!! Te amo demais! Feliz nosso dia!!! E feliz dia pra todas as mamães! As de coração, as de pet, as de sangue, as que criam, as que cuidam", escreveu ela.

No dia 21 de abril, Sthefany anunciou a reconciliação com Igor. A dupla se separou em outubro do ano passado após oito anos juntos. Eles se casaram em 2016, na Itália, no estilo "elopement wedding", que conta somente com a presença dos noivos.

Parabéns ao casal!