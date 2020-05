Giovanna Ewbank exibe barriga de gravidez ao dançar com os filhos

View this post on Instagram

Meus amores, passei pra avisar que hoje vai rolar minha primeira LIVE no @tiktokbrasil as 18:00, em comemoração ao dia das mães quero bater um papo com vcs e e ainda vamos ensinar a fazerem uma SLIME CASEIRA 💗😂 então se vc não me segue, já me add lá @GIOEWBANK 😜(ARRASTA PRO LADO QUE TEM MAIS) . Além disso quero saber, QUEM EH VC NO ROLÊ??? A) Títi “Da licença, esse é o meu momento” B) Bless “Perdido no rolê, kkkkk” C) Eu “Tentando me enturmar com os TikTokers” #melhormãe #tiktokdiadasmaes #tiktok