Leo Picon revela como conheceu Neymar e comenta crush em Gabi Martins

Amizade com Neymar

Leo contou como o início de sua marca de roupas Approve contou com o apoio do craque de futebol que hoje em dia é seu grande amigo. "O dia mais fod* foi quando saiu um vídeo do Neymar com Justin Bieber e ele estava de Approve. A gente pensou, 'Caralh*, chegamos muito perto do Justin'".

"O Neymar usou a camisa da nossa primeira coleção no primeiro encontro com a Bruna Marquezine. Isso foi em 2013, ele ainda era o Neymar do Santos, só que eu era muito fã dele. Quando eu vi a constância dele, ele passou o Ano Novo usando o boné. Ele postava foto e isso vendia na hora".

E o dia mais memorável dessa amizade aconteceu na Espanha: "Esse foi o dia que eu fiquei mais em choque. Ele já usava as roupas da Approve e eu fui pro treino no Barcelona, que eu implorei pra minha sócia arrumar, que era amiga dele, eu não o conhecia. Ele foi super gente boa comigo e minha família e depois me chamou pra ir na casa dele, eu tinha 18 anos. Ele abriu a porta da casa dele com o boné da Approve. Pensei, 'Não acredito, olha onde minha marca chegou'".

Primeira peça de luxo que comprou

"Foi esse cinto", disse ele mostrando uma peça da Louis Vuitton. "Essa foi a primeira peça que eu peguei um cachê meu e falei, 'Acho esse cinto muito style e eu quero comprar'. Muitas vezes eu fazia um trabalho e me recompensava com um acessório da moda".

Desapegos de roupas

"Tenho zero apegos. Tudo isso vai sair", revelou ele mostrando várias sacolas de doação de roupas. "Eu faço disso um giro, tenho minha loja no Enjoei onde eu vendo as coisas. Eu não chego com o discurso de, 'Vamos doar, desapegar'. Me dá um trabalho fazer isso, subir no site, as peças são caras, e eu preciso que essa estrutura renda, pague o salário do meu funcionário, e de fato, funciona. Só que minha filosofia é pegar um tênis que na loja custa R$ 1.200 e vender pro meu fã a R$ 300", disse ele.

Guarda-roupa

Quando o assunto é moletom, Leo tem uma peça em especial que o faz lembrar de sua viagem para Nova York. O influencer contou que ficou na cidade a trabalho com tudo pago, estudando na New York Film Academy, e decidiu gastar todo o dinheiro que desembolsaria na viagem em uma loja da Gucci. "Parecia 'As Patricinhas de Beverly Hills'", disse ele.

Em seguida, Leo mostrou os itens que são seus verdadeiros apegos: camisas de futebol. Picon até perdeu a conta de quantas são e entre elas, há presente do Gabigol, de fãs, e peças assinadas. E quando o assunto é tênis, o empresário também mantém uma verdadeira coleção em seu guarda-roupa cheia de itens exclusivos, como modelos da Louis Vuitton, Yeezy e Jordan.

Romance com Gabi Martins?

Ao ser perguntado sobre o feat. dos sonhos, ele comentou a torcida dos fãs para que ele cante com Gabi Martins, ex-BBB20. "Eu realmente acho a Gabi maravilhosa, mas pra algumas pessoas a gente já namora, tem que casar e ter filhos. São os fãs dela, os meus são mais conscientes".

Após ler um comentário de internauta dizendo que ele não quer a Gabi, Leo esclareceu: "Aí vocês estão tirando palavras da minha boca".

De Férias com o Ex

Questionado se ele ficaria mais tempo no reality, ele revelou: "Nunca. Eu entrei preparado para ficar um número de dias. Se falasse que eu ia ter q ficar mais um dia, eu ia surtar, porque eu nao estava preparado. Eu cheguei preparado para ir embora. Foi legal, mas foi um negocio que me tirou muito da zona de conforto, de convivio".

E se cancelaria alguém do programa? "Não, pô, foi uma turma muito legal. Não conheci muita gente, mas conheci a galera enquanto eu estava na casa. E a galera é legal!"