Descubra o sexo do bebê de Gigi Hadid e Zayn Malik

Gigi Hadid e Zayn Malik estão dando o que falar! Após descobrirmos que Gigi e Zayn esperam primeiro filho, acaba de ser anunciado o sexo do bebê.

Segundo o TMZ e o ET, a modelo e o ex-integrante do One Direction vão dar as boas-vindas a uma menina. "No fim não importava ao casal qual sexo era, mas agora eles podem se rpeparar antes que ela chegue", disse a fonte do ET.

É importante lembrar que até agora o casal não confirmou oficialmente as notícias do bebê.

No final de semana, o casal celebrou os 25 anos da top, ao lado da mãe de Gigi, Yolanda Hadid, e sua irmã Bella Hadid.

Muitos internautas desconfiam que ela tenha combinado sua festa de aniversário com o chá revelação. Isso porque alguns fãs notaram que a modelo segurava um balão com cordão rosa e outro com cordão azul.