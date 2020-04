Namorado da mãe de Neymar surge com aliança após rumores de término

O casal assumiu o romance no dia 11 de abril e desde então, Tiago está dando o que falar.

Segundo o jornal Extra, Nadine teria ficado surpresa com as revelações do passado do modelo e não sabia que ele é bissexual. "Só pessoas muito próximas sabiam que ele já tinha se relacionado com homens. A mãe e a irmã, por exemplo, já sabiam. Mas ele sempre passou uma imagem de hétero, principalmente para seus seguidores", disse fonte do veículo.

Além disso, ele teria vivido um trisal com o massoterapeuta e modelo Hans Madrid, de 24 anos, e seu marido, o empresário Raphael Stemberg, de 32 anos. "Moramos juntos, tivemos um relacionamento a três e nunca escondemos. Em agosto de 2018 ele veio morar com a gente", disse ele que vive relação com o companheiro há 5 anos.