Os artistas que foram "gente como a gente" no One World: Together At Home

O One World: Together At Home foi um sucesso! O evento que celebrou os profissionais da saúde na linha de frente do coronavírus, contou com shows e participações incríveis dos artistas favoritos do público.

E para celebrar ainda mais o festival, o E! vai exibir o evento mais uma vez em suas plataformas digitais! Nesta quarta-feira, 22, você poderá assistir o One World: Together At Home a partir das às 19h, no eonline.com, YouTube, Facebook e Twitter. Não perca!

Enquanto isso, que tal rever os artistas que foram "gente como a gente" em suas performances no evento? Confira abaixo quem foram eles: