Kaitlynn Carter revela como se sentiu após término com Miley Cyrus

Essa não é a primeira vez que a estrela de 31 anos falou sobre o término. Em novembro, ela escreveu uma carta falando sobre a relação para a revista Elle, na qual ela também falou sobre sua sexualidade.

"Em julho, eu sai de férias com minhas amigas; quando me toquei, me apaixonei por ela", escreveu ela. "Até essa viagem, nunca me passou pela cabeça que eu era capaz de amar uma mulher do jeito que eu a amei. Mas ao analisar a minha vida amorosa, me toquei que eu não tenho um 'tipo'".

Durante o romance, Kaitlynn tinha acabado de anunciar o fim de seu casamento com Brody Jenner. Após algumas semanas, Miley também anunciou seu divórcio com Liam Hemsworth.

Ao falar mais sobre seu término, Kaitlynn também lembrou de como foram as primeiras vezes que os paparazzi a flagraram após o fim da relação. Segundo ela, as matérias no dia seguinte diziam que ela "estava se divertindo pela cidade com um homem misterioso apenas duas semanas após o término".