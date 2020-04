Noah Cyrus diz que quis "se esconder do mundo" ao ser comparada com a irmã, Miley

Noah Cyrus, que assumiu lutar contra a ansiedade e a depressão, revelou como foi crescer em uma família famosa em uma entrevista para a revista tmrw!

Ao relembrar sua adolescência, a artista que agora está com 20 anos disse que se trancava no quarto com as luzes apagadas. O espaço serviu como "um lugar tranquilo no qual ela podia se esconder do bullying, das comparações com sua irmã mais velha, Miley Cyrus, com o pai, Billy Ray Cyrus, e das coisas bizarras que estranhos escreviam sobre uma jovem que eles nunca conheceram".

"Ficar no meu quarto com as luzes apagadas, me escondendo do mundo. Uma garota não deveria viver assim", disse ela para a revista. "Então, quando eu penso em quantas pessoas estão passando pelo mesmo - especialmente na idade que eu estava. Sempre que outros artistas falam sobre essas coisas, isso me faz feliz. Eles não faziam isso enquanto eu estava crescendo".

A cantora sempre era chamada de "irmã da Hannah Montana" ou era questionada sobre como era ser irmã mais nova de Miley. Muitas vezes, as pessoas nem a chamavam pelo nome.

"Isso é algo que mexe com você como criança. Faz você sentir que você não importa", comentou ela.