Leonardo DiCaprio oferece papel em filme com ele para arrecadar dinheiro na luta contra o coronavírus

Leonardo DiCaprio, que doou R$ 20 milhões para a Amazônia, quer que você esteja no próximo filme dele.

Para divulgar a America's Food Fund, organização que luta para que todos os americanos tenham acesso à comida durante a pandemia do coronavírus, o vencedor do Oscar se juntou com o All in Challenge para dar pra um fã a oportunidade de participar de seu próximo filme, Killers of the Flower Moon, que será dirigido por Martin Scorsese e também tem Robert De Niro no elenco.

"Nós recentemente lançamos a America's Food Fund para nos certificar de que todas as famílias tenham acesso à comida nesses tempos difíceis", disse Leonardo no Instagram ao postar um vídeo ao lado do astro de O Irlandês. "As nossas comunidades mais vulneráveis precisam do nosso apoio agora mais do que nunca. Por isso estamos pedindo para você ajudar o #AllInChallenge. Se você sente vontade de trabalhar com Martin Scorsese, Robert De Niro e eu, essa é a sua chance".