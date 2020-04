Tudo o que você precisa saber sobre a reunião de High School Musical

"Você está ouvindo essas palavras cantadas - recebi vídeos de médicos, enfermeiros e profissionais da saúde usando máscaras e roupas de hospital cantando 'We're All In This Together' nos corredores dos hospitais", disse ele. "Não consigo imaginar que Matthew Gerrard e Robbie Nevil, que escreveram essa música, tivessem alguma idéia de que ela ainda teria relevância e talvez um significado maior agora do que quando a fizemos pela primeira vez".

Quem mais estará lá?

As estrelas do HSM não são as únicas que farão uma reunião. Kenny compartilhou que os fãs também podem esperar aparições do elenco de The Cheetah Girls, The Descendants, Zombies e High School Musical: The Musical: The Series durante a performance.

De fato, as estrelas de Cheetah Girls, Raven-Symoné e Kiely Williams tiveram uma mini-reunião no dia 10 de abril via Instagram Live, onde as ex-co-estrelas fizeram as pazes por sua briga de longa data.