Namorado da mãe de Neymar viveu trisal com casal gay, diz jornal

"Ele é bi (bissexual), curte homem e mulher, mas no momento que ele estava com a gente, só ficava com a gente. Terminamos porque ele foi buscar o sonho dele de ser jogador de futebol", disse Hans.

O colunista Leo Dias também afirma que o jovem de 23 anos já ficou com o influencer Carlinhos Maia e com Mauro, cozinheiro particular de Neymar, que teria sido a ligação para o jovem conhecer Nadine. Após ficar sabendo do romance com a mãe do craque, ele teria apagado todas as fotos com o modelo.

O site ainda diz que Tiago "deu um jeito de se aproximar do círculo de contatos de Neymar e foi até o camarote do estádio do PSG para assistir um jogo" e teria conhecido Nadine na festa de aniversário do jogador. Mauro teria sido pego de surpresa com o envolvimento e decidiu terminar tudo.