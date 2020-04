Selena Gomez rebate críticas sobre sua vida amorosa

Selena Gomez, que lançou versão deluxe de Rare, se abriu em entrevista à Amy Schumer para a revista Interview. Além de estrelar editorial, Selena ainda rebateu críticas a sua vida amorosa cantada em nas novas músicas.

"Minha intenção nunca foi parar nos tablóides. Então quando as coisas meio que aconteceram dessa forma, tudo saiu do controle. E então eu pensei, 'Espera, nada disso é verdade'. A forma como a mídia às vezes tentou explicar as coisas me fez parecer muito má, quando na realidade não há nada de errado com o fato de que eu precisava partir ou que eu me apaixonei", disse ela.

"Eu tive que começar a me abrir porque as pessoas estavam distorcendo minha narrativa e isso estava me matando. Sou tão jovem e vou continuar mudando, e ninguém tem o direito de me dizer como minha vida vai ser", continuou a estrela.