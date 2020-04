Os imprevistos de gravação em La Casa de Papel

Uma das cenas mais icônicas da 3ª temporada é a da chuva de dinheiro em uma praça no centro de Madrid, na Espanha. Com um balão dirigível, o grupo joga milhares de notas de euros à população, que tenta guarda-las de forma desesperada.

O problema da cena começou com os ventiladores que não funcionavam direito ao lançar as notas para o alto. Além disso, em cada take elas tiveram que ser recolhidas e jogadas novamente. Para piorar, o dia de gravação contou com uma chuva, que fez com que as cédulas grudassem no chão.

Para a felicidade da equipe, o tempo abriu novamente e as notas conseguiram ser secas e recuperadas. Porém, o tempo que eles tinham para usar o luminoso gigante nos prédios tinha chegado ao fim, e de repente, eles foram surpreendidos com vídeos de propaganda. Após uma conversa, eles conseguiram exceder a permanência no centro da cidade e enfim gravar a cena.