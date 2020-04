Gabriela Pugliesi sai em defesa de Mari Gonzalez: "Muito orgulhosa"

View this post on Instagram

Miga vc ta lendo isso ja daqui de fora, mas a gente ainda ta te acompanhando no BBB e preciso dizer que eu to mto orgulhosa e em paz da mulher que vc é! Q tudo que sempre disse que admiro em vc, que são alguns traços de caráter e personalidade quase raros hj em dia...tão raros que “posicionamento” foi confundido com arrogância e prepotência, qdo na verdade o mais lindo do ser humano é justamente o saber se posicionar, se impor, e tomar algum partido de forma pacifica, delicada, agradável, doce, num tom de voz baixo, COM CONVERSA, sem nunca precisar diminuir alguém, ou sentir que a verdade é uma só, ou que a razão é sua! Seu jeito humano, amoroso (as vezes até demais, mas td bem, que o exagero seja de amor!), verdadeiro, HUMILDE, e FIEL aos outros e aos seus princípios só ensina a gente! O tanto que vc se coloca no lugar do outro, mesmo qdo esse outro nem quer fazer parte da sua vida, mas td bem, vc não é seletiva com ninguém, vc quer aprender e dar oportunidade pra todo mundo, e tem o maior cuidado em NUNCA machucar ninguem! E sim vc é grata, feliz, quer SIM tratar TODO MUNDO BEM, e talvez pouca gente entenda isso e enxergue como cena, justamente pq existem poucas “Maris” hj em dia, como eu disse: vocé é RARA! Que nada nem ninguem tire sua pureza e esse tanto de amor que vc tem pra dar, pq isso, independente de qualquer coisa, é o mais lindo e é oq levamos dessa vida! To aqui torcendo e vibrando por vc SEMPRE! Te amo ❤️🙏 #TeamMariGonzalez