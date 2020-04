Quem é Gabriela Prioli que está dando o que falar

View this post on Instagram

Acabou o suspense! Quem chutou “programa na CNN”, como vocês podem ver, acertou em cheio! Tô aqui feliz da vida, pensando no privilégio que é ser contratada pela maior rede de notícias do mundo pra desenvolver junto com o @boletimcoppolla , meu colega de bancada, um debate sério e comprometido, no tom que eu sempre adotei aqui com vocês: defender um ponto de vista sem negar a legitimidade do outro. Obrigada pela generosidade de todo dia, pelos elogios carinhosos, pelos debates proveitosos e pelas críticas construtivas. É trocando que a gente cresce e encontra caminhos de consenso! Conto com vocês nessa nova empreitada. Tamo junto! Muito obrigada!