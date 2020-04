Larissa Manoela comenta fala racista de Rodrigo Branco: "Indignada"

View this post on Instagram

Estamos vivendo em um tempo onde muitos de nós sentamos à noite em nosso sofá e somos presenteados com um dos programas de maior entretenimento do país. Não assisto @bbb de hoje! Eu acompanho a cada ano, mas confesso que esse ano me pegou de jeito! Lá dentro existem (e existiram, pois já foram eliminados) muitas pessoas que eu conheço. Gosto de prestigiar quem eu de alguma forma já tive contato ou acompanho através das redes sociais. Minha torcida ontem era pra @manugavassi ficar. Muito me admira a presença e postura dela no jogo, sensata, inteligente e humilde. Hoje em uma conversa com @babusantana sobre racismo, Manu perguntou ao Babu como é a maneira certa de se referir às pessoas que tem a pele de cor preta! Deem play, BABU DEU AULA. Incrivelmente o tema RACISMO debatido desde antes de ontem nessa rede social chegou dentro do BBB sem eles ao menos saberem o que se passa aqui fora. Um programa que abrange boa parte da população brasileira tendo representantes fortes debatendo sobre esse tema é muito potente. BABU, THELMA, MAJU e NENHUMA pessoa preta merece passar por tamanho preconceito. NÃO DA PRA ACEITAR ofensa, diminuição, julgamento, demérito, injúria. NÃO COMPACTUO com nenhuma palavra dita através de uma live feita nessa rede. Esse episódio me deixou estarrecida, indignada e, ao mesmo tempo, enganada. Infelizmente, muitas vezes ouvimos falar ou até mesmo presenciamos pessoas expressarem esse tipo de pensamento racista. Eu mesma interpretei uma personagem racista e confesso que sofria de verdade e que ficava muito mal ao interpretá-la. Mas fora do set sempre passei valores morais contrários aos da ficção, procurando conscientizar as pessoas de quão grave era essa atitude. Confesso que pra mim e para os meus pais foi um choque enorme, por essa atitude ter vindo de uma pessoa que nós conhecemos e que até então não tinha tido esse comportamento insensato. (continua nos comentários)