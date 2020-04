The Soup retorna ao Brasil!

Entre tantas notícias ruins, nada como poder dar boas risadas...

Anunciamos o grande e aguardado retorno do lendário The Soup apresentado pela comediante e atriz Jade Catta-Preta, aclamada por sua participação em Californication (2007), Manhattan Love Story (2014) e Future Man (2017).

Nesta quarta-feira, 1º de abril, a série retorna completamente renovada com o irreverente e único senso de humor de Catta-Preta, que atualizará todos os fãs da cultura pop, com tudo o que eles precisam saber sobre o mundo do entretenimento.

Jade Catta-Preta é uma atriz e comediante de origem brasileira que trabalha entre Los Angeles, Nova York e Brasil. Ele se apresenta em clubes de comédia em todo o país, em inglês e em português. Seus grandes trabalhos incluem Girl Code e Punk'd, da MTV, @Midnight, da Comedy Central, além de estrelar como atriz "convidada" em Modern Family e The Jim Gaffigan Show.

Lançado em 1991 sob o nome "Talk Soup", o programa lançou as carreiras dos apresentadores Greg Kinnear (apresentador do Talk Soup 1991-1995), John Henson (apresentador do Talk Soup 1995-1999), Hal Sparks (apresentador do Talk Soup 1999-2000) e Aisha Tyler (apresentadora do Talk Soup 2001-2002). Relançado como The Soup em 2004, com o apresentador Joel McHale, a série solidificou seu lugar no espírito da cultura pop como uma série de comédia icônica com mais de 3.329 episódios até o momento.

"Estamos empolgados em trazer esta amada franquia para o E!, Com uma nova versão de um favorito", disse Rod Aissa, vice-presidente executivo de produção e desenvolvimento, Oxygen & Production, E!. "O raciocínio rápido de Jade e as observações nítidas fornecerão uma voz muito necessária no cenário atual da cultura pop de uma maneira que apenas 'The Soup' pode apresentar."

Não perca a estreia de The Soup, nesta quarta-feira, 1º, às 22h, no Canal E!