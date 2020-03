Selena Gomez revela quais suas séries, filmes e músicas favoritas para se distrair na quarentena

Ela também mencionou o seu ex, The Weeknd. Uma das músicas favoritas dela é Snowchild, faixa nova dele que tem a participação de Bella Hadid.

Já quanto aos livros, a biblioteca pessoal dela conta com a autobiografia de Michelle Obama, Becoming, The Undocumented Americans, de Karla Cornejo Villavicencio, e Signs: The Secret Language of the Universe, de Laura Lynn Jackson.

A estrela da Disney também compartilhou uma lista de seus podcasts favoritos. Entre eles estão On Purpose with Jay Shetty, Wait, Wait... Don't Tell Me, da NPR, o poscast de Oprah, New Earth e Get Sleepy, de Eckhart Tolle.