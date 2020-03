Os museus digitais que você pode visitar de casa

View this post on Instagram

No post de hoje do #pinadecasa, vamos olhar juntos para uma natureza morta. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Na formação tradicional dos artistas, a natureza morta era um gênero em que os pintores elaboravam composições com frutas, flores e utensílios diversos de modo a aperfeiçoar sua capacidade de reproduzir as diferentes cores, formas e texturas dos materiais. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Conseguir transmitir a sensação do brilho, da transparência, da opacidade, da maciez, os reflexos, etc., era o grande desafio deles na execução dessas pinturas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Não há nenhuma sugestão de movimento nas composições de natureza morta. Esse aspecto estático faz com que, em algumas línguas (como é o caso do inglês) essas composições sejam conhecidas como "still life" ou, em português, como “vida em repouso”. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ O artista Pedro Alexandrino dedicou parte significativa do seu trabalho a obras desse tipo. Em “Bananas e Metal”, pintado em 1887, o artista investe na composição frontal da obra e preenche a tela com poucos elementos, mas que representam um grande desafio para o pintor. O cacho de bananas colocado em perspectiva dirigido para o fundo da tela, o papel dobrado que se reflete na superfície polida do jarro de metal, as imperfeições que alteram o brilho na parte superior do jarro, o contraste entre a maciez da fruta e a rigidez da pedra onde ela se apoia. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ O resultado é uma obra um tanto austera: as poucas cores e a luz contrastada forçam o olho do observador a se concentrar nesse grupo central de elementos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Curiosidades! Quando a Pinacoteca de São Paulo foi fundada, em 1905, das 26 obras existentes no acervo, 8 eram de autoria de Pedro Alexandrino. Nessa altura, ele era um artista muito conhecido e influente no meio paulista. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Pedro Alexandrino foi aluno de Almeida Júnior e professor de expoentes da arte brasileira como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Pedro Alexandrino Bananas e metal (1887) Acervo da Pinacoteca de São Paulo, Brasil. Transferência do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, 1905 Foto: Isabella Matheus #pinadecasa #culturaemcasa #museumfromhome #pinacotecasp