As teorias sobre o filme O Poço, da Netflix

A primeira teoria que circula entre os internautas é que o poço nada mais é do que uma hierarquia capitalista, onde os ricos representam as pessoas nos andares superiores e os pobres os que estão nos inferiores. Podemos ver que os que aparecem acima sempre ridicularizam os que estão embaixo, mostrando como é bizarra a distribuição de riquezas em nosso mundo real.

Além disso, o longa passa a mensagem perfeita para o momento em que vivemos uma pandemia do coronavírus. Em tempos de quarentena, em que os que podem, estão se isolando em suas casas para evitar o contágio, segundo aconselha a Organização Mundial da Saúde, vemos exemplos de pessoas que não pensam no coletivo, e apenas olham para si mesmos. Uma demonstração na prática, são aqueles que acabaram com os estoques de papel higiênico no mercado de alguns países, não deixando um rolo sequer para o próximo cidadão, que está comprando apenas o necessário. Afinal, se as pessoas de mais posse comprarem quantidades grotescas de itens, como sabão e álcool em gel, alguém irá ficar sem o produto. Adivinhe qual camada da população irá sofrer com isso?

Há outros que acreditam que o filme tenha um contexto religioso e o "poço" representaria o inferno. Com 333 andares e 2 pessoas em casa um, chegaríamos ao número 666, considerado o símbolo do demônio. Dessa forma, o andar 0 representaria o paraíso. Nas cenas em que a comida é preparada também percebemos um toque "divino" pelas cores e iluminação, e alguém parece observar os cozinheiros em ação. Indo mais fundo, Goreng é chamado de messias diversas vezes no longa, e no desfecho da trama, ele realmente é tido como o "salvador" ao se sacrificar pelo bem de todos.