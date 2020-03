Gizelly briga com Prior e Marcela em festa do BBB20

Em seguida, a advogada teve uma crise e disse que queria se machucar. "Eu quero ir embora, não aguento mais ficar aqui. Quero me cortar, quero me machucar, quero sair daqui. Sabe o que eu disse quando eu me cortei inteira e pulei do negócio? Estou sentindo a mesma coisa agora. Sai de perto de mim. Vai lá falar com o Prior então, já que vocês estão do lado dele".

A partir daí, os internautas começaram a ficar preocupados com Gizelly. "Vendo essa foto da Gizelly passando pela crise que ela passou na madrugada só consigo lembrar dessa frase, 'Não ache que todas as pessoas engraçadas tem uma vida feliz, uma bela risada pode ser um choro na alma'. Se acalme meu amor, ISSO TAMBEM PASSA!", escreveu uma usuária do Twitter.

"Gizelly contando um pouco sobre como foi enfrentar a depressão. E sim, tem gente insinuando que toda a situação de ontem foi montada para ela se fazer de vítima. Uma suposição dessa é o ápice do quão desumano as torcidas de reality são", disse outro internauta, mostrando vídeo da conversa de Gi com Manu.