Gretchen está morando com músico no Pará após fim do 17º casamento

Gretchen cogitou a morar no Brasil e decidiu mesmo voltar. O motivo? Gretchen tem um novo amor, digamos, saxofonista, e está vivendo com ele em Belém, no Pará, segundo o jornal Extra.

De acordo com o veículo, a cantora de 60 anos viu o seu 17º casamento chegar ao fim; mas em dois meses iniciou um romance com o músico Esdras de Souza.

Eles começaram o relacionamento no início do ano, após a estrela se separar do português Carlos Marques. Para quem não sabe, Esdras faz parte do próximo projeto musical de Gretchen e até viajou com a musa no Carnaval.

"Estamos no conhecendo e ponto", disse a cantora, que está passando o período de quarentena devido ao coronavírus no Pará, ao Extra. As caçulas de Grecthen ainda estão em Mônaco.