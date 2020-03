Os eventos online durante a quarentena do coronavírus

View this post on Instagram

Aqui no GE, criar bom conteúdo pra vocês sempre nos fez muito bem e, agora, mais do que nunca! Pensando que os nossos dias em casa serão sim NECESSÁRIOS, mas nem por isso devem ser chatos, anunciamos com muito orgulho a primeira edição do GE FESTIVAL!! Uhuu!!⁣ ⁣ De hoje até dia 27, um festival completamente online com atrações incríveis em formato LIVE: @silva e @giulia na música com shows ao vivo voz e violão, @monicamartelli com muito humor, @belagil mostrando que conseguimos cozinhar sozinhas SIM, e uma turma de peso pra dar um up no nosso BEM-ESTAR: Stephen Little, especialista em Mindfulness da @theschooloflifebrazil, @millamonteiro, a fera do Yoga, e @causaad, super personal que vai turbinar nossos treinos em casa!⁣ ⁣ Começamos HOJE às 20h com Silva e toda sua leveza (❤AMO) e os outros detalhes do nosso LINE UP estrelado estão na galeria! Por aqui, todos MUITO empolgados e esperando vocês pra curtir essa programação delícia com o #teamGE! Vamo manter o astral lá em cima que energia boa vence qualquer coisa!⁣ ⁣ Um beijo grande em nome de todo o time e contem conoscoooo!! ✨✨✨ TAMO JUNTO!⁣ Cami