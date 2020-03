Príncipe Harry e Meghan Markle se pronunciam sobre coronavírus

Príncipe Harry e Meghan Markle se pronunciaram sobre a pandemia do coronavírus. Nesta quarta-feira, 18, Meghan e Harry postaram uma mensagem de apoio no Instagram em meio a um momento tão difícil no mundo.

Nos últimos meses, o duque e a duquesa de Sussex tem vivido com o filho de 10 meses, Archie Harrison, no Canadá, depois de residir no Reino Unido. Ambos os países estão entre os mais de 150 países afetados pelo vírus, que já matou mais de 8.200 pessoas.

"São tempos incertos. E agora, mais do que nunca, precisamos um do outro. Precisamos um do outro pela verdade, pelo apoio e para nos sentirmos menos sozinhos durante um período que possa parecer honestamente bastante assustador. Há tantos ao redor do mundo que precisam de apoio agora, que estão trabalhando incansavelmente para responder a esta crise nos bastidores, na linha de frente ou em casa. Nossa disposição, como povo, de enfrentar o que todos estamos enfrentando com o COVID-19 é inspiradora. Este momento é o verdadeiro testemunho que existe para o espírito do ser humano", disse o casal.

"Muitas vezes falamos de compaixão", eles continuaram. "Todas as nossas vidas são de alguma forma afetadas por isso, unindo cada um de nós globalmente. Como nos aproximamos um do outro e de nossas comunidades com empatia e bondade é incontestavelmente importante no momento".