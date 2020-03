Giovanna Lancellotti se defende por ter viajado após contato com Fe Paes Leme

View this post on Instagram

Depois de uma semana inteirinha em casa (mesmo sem sintomas, sem contato com contaminados etc) Viajei a trabalho. Deu medo? Deu sim. Nossa saúde é nosso bem mais precioso. Mas agora, aqui na Bahia, podendo me sentir um pouco "livre" e, principalmente, VIVA, penso no quão importante é a nossa consciência sobre a informação e gravidade dos fatos. Que são Mundiais. Ricos, pobres, brancos, negros, orientais, velhos, novos, gays, heteros, bissexuais... T O D O S. Entendem como numa situação dessas (como deveria ser em TODAS as outras) não existe diferença? Pq não existe. Simples. Todos iguais. todos sujeitos a qualquer fatalidade. E quanto mais UNIDOS, informados, e emanando a melhor energia pra essa pandemia passar logo, melhor. Para T O D O S. Seguirei no meu mood praia deserta de domingo sim. E confiando em dias melhores 🙏🏼💗⚡ Btw, essa pochete e chapéu lindões foram feitos a mão por uma amiga bem talentosa. Obrigada @camilalucciola @_gi.tana