Mayana Neiva fala sobre os desafios da 4ª temporada de Rotas do Ódio

Você se inspirou em alguém para compor sua personagem Carolina?

Sim, me inspirei muito na Margarete Barreto, uma das primeiras delegadas que inspiraram também a Susanna na pesquisa dela. Posteriormente conheci também a Marcia Rendes, de Floripa, mas a Margarete é a minha maior referência, claro que livremente inspirado, mas com certeza, conversar com ela, entender o dia a dia foi muito forte pra mim. A preparação também inclui preparação física, de como entrar, do que fazer em casos da chegada da polícia em certos locais, tiroteios, uma série de questões físicas e práticas do dia a dia do policial. Mas toda a questão psicológica do dia a dia dessa delegada e do que ela de fato enfrenta e em que estado ela fica. Tudo foi muito importante, entender, conversar com a Margarete e me inspirar nela.

Qual foi a cena mais difícil que você já gravou e por quê?

Algumas das sequências que a gente gravou, tipo a morte do Dime, o final da primeira temporada, que é feito pelo Michel Joelsas, foi bem difícil. Nessa sequência teve coisas novas pra ela, mas não diria difíceis. Ela começa a amar, se relaciona com um advogado com a justiça internacional, interpretado pelo Samuel de Assis, que foi bem legal. Acho que difíceis mesmo, tinha a questão de Heliópolis, da gente gravar muitas cenas no meio da comunidade com esquema de seguranças, no meio das casas, teve uma questão física. Mas psicológica talvez teve a morte do Dime, foi uma coisa que me marcou bastante e foi bem difícil pra mim, o que mais de desafiou.