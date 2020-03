Victor Hugo sai do BBB com escapulário que Gui deu para Gabi

Victor Hugo, que teve briga épica com Manu Gavassi, foi eliminado da casa do Big Brother Brasil 20 nessa terça-feira, 10. Em entrevista com Ana Clara, na Rede BBB, Victor revelou que saiu da casa com o escapulário que Guilherme deu para Gabi.

Após dar o que falar na web, VH esclareceu que não roubou a corrente em vídeo do Stories. "Gente, eu não roubei o escapulário. A Gabi me deu. Eu estava um pouco triste, porque todo mundo me excluiu, me deixou de lado, começaram a falar mal de mim e eu falei, 'E agora? Não tem ninguém que me apoia'. Aí, fui para o quarto. Quando cheguei lá, ela falou, 'Já sei como vou te alegrar'. Ela foi lá, pegou o escapulário e deu na minha mão. E falou, 'Eu sei que você gosta de lembrar do Gui, gosta dele. Então, vou te dar o escapulário e você lembra dele'. Eu falei: 'Tá bom, ela não quer, eu quero'", disse ele dando gargalhadas.

Voltando à entrevista com Ana Clara, ele foi questionado sobre como definiria o trisal, que segundo ele, viveu com Gui e Gabi: "Uma grande confusão", revelou. "O que você sentia pelo Guilherme e pela Gabi?", perguntou Ana Clara. "Ó aqui, tô com a correntinha", disse ele, mostrando a joia.

"Você sabe, ne, sou assexual, mas tipo já tive crushes homens, mas eu nunca tinha me apaixonado por alguém, e me apaixonei mesmo por ele. Foi muito difícil, eu não sabia como lidar com isso. Foi uma coisa muito nova, estava sendo gravado e ele estava a fim de outra pessoa, então eu fiquei meio confuso".

"Mas uma hora eu pensei, 'Dane-se, vou fazer o que der na telha', mas claro com todo o respeito do mundo. Teve até um momento que eu pensei, 'Gente, será que as pessoas estão me achando louco, inadequado, que ele tem a namorada".