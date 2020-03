Billie Eilish rebate críticas sobre seu corpo durante show em Miami

Billie Eilish, que lançou música para o novo filme do 007, tem um recado especial para os haters. Na segunda-feira, 9, Billie exibiu um vídeo para os críticos sobre o seu corpo durante o show da sua turnê mundial em Miami.

Em certo momento, a cantora de 18 anos reproduziu um registro em que exibe o julgamento sofrido devido ao seu corpo e estilo. Enquanto o vídeo era exibido, a estrela retirava as roupas até ficar de sutiã e se afundar numa piscina escura.

"Você me conhece? Você realmente me conhece?", inicia o fenômeno musical, segundo uma transcrição do The Guardian. "Você tem uma opinião sobre as minhas opiniões, sobre minhas roupas, sobre meu corpo. Algumas pessoas odeiam o que eu visto; outras pessoas elogiam. Algumas pessoas usam isso para envergonhar os outros; outras pessoas usam isso para me envergonhar".

Billie disse que pode "sentir vocês assistindo" e que "nada que eu faço passa despercebido".

"Então, enquanto eu sinto os seus olhares, suas desaprovações ou seus suspiros, se eu vivesse com eles, eu nunca seria capaz de me mover", continuou a cantora, segundo a publicação. "Você gostaria que eu fosse menor? Mais fraca? Mais suave? Mais alta? Você gostaria que eu ficasse quieta? Meus ombros provocam você? Meus peitos? Meu estômago? Meus quadris? O corpo com o qual eu nasci, não é o que você queria? Se uso o que confortável, eu não sou mulher. Se eu diminuir as roupas, eu sou uma vadia. Embora você nunca tenha visto o meu corpo, você ainda o julga e me julga por isso. Por quê?".