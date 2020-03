Ex-BBB Patrícia Leitte pensou em se suicidar após ataques no reality

View this post on Instagram

Hoje, vamos falar aqui no meu Instagram sobre assuntos que já falamos todo dia, mas de uma ótica diferente. Mas vocês estão livres pra opinar o que acham no comentário. Primeiro: Ontem, MILHARES de pessoas me procuraram pra dizer que o instagram do @victorhsteixeira tinha sido rakeado, e eu não postei sobre, pois já imaginava que a propria familia tinha tirado a foto e o nome dele. Pois eis que nessa madrugada, postaram no feed fotos com frases de "todos merecem respeito". E eu imagino o que não tenham ido comentar no direct desse rapaz pra familia ter tomado essa atitude. Gente, uma coisa é a gente comentar, falar e fazer uma zoeira, em Instagram de fofoca e etc. Outra é você ir no direct do cara ofender ele(os comentários dele estavam bloqueados e ainda estão). Precisa se lembrar que ali é um jogo PSICOLÓGICO. Já se imaginaram morando com desconhecidos, em uma casa vigiada por cameras 24 horas dia e sem nenhum amigo e familia por perto pra conversar sobre os dilemas do dia a dia? Eu não creio que o Victor seja daquele jeito em seu convivio social, mas ficou no BBB pelas circusntâncias psicológicas por meio de convivio social nunca antes experimentado. Venho aqui pedir a vocês que não ataquem o rapaz, e hoje a noite o jogo acaba pra ele, então vida que segue, sem hostilizar ele nas redes sociais. Esse ano eu fiquei sabendo que uma ex BBB quase tenta suicidio por conta dos ataques PÓS BBB. Ela me contou que foi muito dificil, pois era atacada diariamente, mesmo após do fim do programa. Então venho aqui pedir um pouco de HUMANIDADE para todo mundo com o Victor Hugo, não vou nem pedir empatia, irei pedir HUMANIDADE. Rainha Matos