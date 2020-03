Dr. Martens lança coleção em parceria com Hello Kitty

Se você amou a meia-calça da Hello Kitty, então vai adorar mais essa novidade fashion com a personagem! A Dr. Martens, icônica marca de coturnos acaba de lançar modelos em parceria com a Hello Kitty nesta sexta-feira, 6!

A coleção inclui coturnos (US$ 200 - R$ 925), loafers (US$ 170 - R$ 786) e papetes (US$ 120 - R$ 555) que vem com a estampa da gatinha japonesa mais amada no mundo e foi pensada em cada detalhe, como os passadores de cadarço em formato de coração e aplicações do famoso lacinho da personagem.

E não para por aí! A marca também lançou bolsas, cadarços (US$ 4 - R$ 18) e meias (US$ 10 - R$ 46), e calçados infantis (US$ 65 - R$ 300).