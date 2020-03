Bruna Marquezine sobre 1º filme: "Nunca recebi muitas propostas para cinema"

Bruna Marquezine, que rebateu críticas a seu corpo, acaba de apresentar seu primeiro trabalho no cinema. O E! Online Brasil esteve presente no painel do filme realizado, em São Paulo, onde Bruna falou sobre seu primeiro longa e os desafios de sua personagem.

No filme, a protagonista, Ofelia, vivida pela estrela, decide ir a nado encontrar seu pai Tedesco (Peter Kenetnath) no litoral de São Paulo. Sobre o preparo para o papel, a gata revelou: "Nadei bastante. Fazia aulas e fiquei três semanas morando em São Paulo para a preparação do filme. Fizemos aula no Pacaembu, eu tinha até carteirinha", disse ela.

"Tive que me preparar fisicamente, eu sabia que as filmagens iam exigir isso. Foi desgastante mas prazeroso. Descobri nos treinos muito sobre Ofelia. Ela se sente mais confortável na água do que fora. E eu nunca encontrei conforto fazendo exercício físico. Essas três semanas foram necessárias para encontrar esse prazer. Acordávamos muito cedo para as filmagens, passávamos o dia inteiro na água. Até hoje gosto de me exibir sobre minhas nadadas", disse ela, sobre os elogios do diretor Klaus Mitteldorf.

Uma das cenas mais emocionantes do longa acontece logo no início, quando Ofelia pula de uma ponte de 16 metros ao mar. "Foi a primeira cena do projeto. Começamos pela caminhada e pela ponte. A gente disse, 'Bruna você sobe e vai até a escada e para na hora que você quiser. E aí ela sobe tira o sapato, e pergunta, posso pular?'", revelou o produtor do longa.

A atriz contou que realmente quase decidiu fazer a cena sem uma dublê. "Eu pedi algumas vezes, mas eu não tinha me preparado. Eu tinha que ter técnica. Nos primeiros takes a equipe estava pálida. Porque eu acreditei. Recebi alguns 'nãos'. Eu disse, 'Posso pelo menos sentir, um mergulho bombinha'", brincou ela. "Só pra sentir a sensação de pular. Aquele salto é simbólico pra Ofélia".