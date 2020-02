Normani fala sobre posts racistas de Camila Cabello no passado

As postagens, que ressurgiram na web em dezembro do ano passado, mostram o conteúdo escrito pela cantora em 2012, em seu Tumblr, que incluem gifs, memes e comentários que eram depreciativos e racistas com a comunidade negra.

"Quando eu era jovem eu costumava usar uma linguagem que eu profundamente me envergonho e irei me arrepender para sempre. Eu não tinha educação e era ignorante, mas uma vez que eu tive consciência da história e do peso e do real significado por trás dessa linguagem horrível e dolorosa, eu fiquei extremamente constrangida de já tê-la usado", disse ela.

"Eu pedi desculpas na época e peço desculpas agora. Eu nunca machucaria alguém intencionalmente e eu me arrependo do fundo do meu coração. Por mais que eu queira, eu não posso voltar no tempo e mudar as coisas ditas no passado. Mas uma vez que você sabe das coisas, você melhora e isso é tudo o que posso fazer".

"Agora eu tenho 22 anos, sou adulta. Cresci e aprendi e estou consciente e a par da história e a importância que ela carrega de uma maneira que eu não sabia antes", revelou. "Aqueles erros não representam a pessoa que eu sou ou que já fui. Eu somente me posiciono e sempre me posicionei pelo amor e inclusividade... Meu coração nunca, mesmo naquel época, teve qualquer pingo de ódio à divisão."

"A verdade é que eu era embaraçosamente ignorante e inconsciente", acrescentou Cabello. "Uso minha plataforma para falar sobre injustiça e desigualdade e continuarei fazendo isso".

Antes de finalizar sua mensagem, ela disse: "Eu não posso dizer o quanto eu lamento e me sinto envergonhada, e eu peço perdão mais uma vez do fundo do meu coração".