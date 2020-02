BTS cancela quatro shows na Coréia do Sul por causa do coronavírus

Então, a banda informou o motivo do cancelamento:

"No entanto, o atual surto global do coronavírus (COVID-19) tornou impossível no momento prever a escala do surto durante as datas do show em abril, junto à crescente incerteza sobre o movimento entre as fronteiras da equipe e equipamentos dos concertos".

E mostraram preocupação com a saúde de todos presentes nos shows:

"Enquanto esperamos que a situação melhore, nós temos que levar em consideração a saúde e a segurança de centenas de milhares de convidados, além de nossos artistas, e o terrível impacto que um cancelamento de última hora pode ter sobre convidados de outros países, empresas de produção e funcionários. Nós concluímos que, com aproximadamente um mês para o início do show em Seul, é inevitável que o show seja cancelado sem atraso adicional".

Por fim, o BTS informou que a medida foi tomada a fim de "cooperar com as medidas do governo sobre a restrição de eventos públicos" e que os ingressos reservados "serão reembolsados integralmente".