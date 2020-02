Modo Avião, de Larissa Manoela, é o filme de língua não inglesa mais visto na Netflix

Além do sucesso na Netflix, Larissa também está prestes a iniciar uma nova fase na carreira. A estrela anunciou recentemente que assinou contrato com a Rede Globo. Com uma foto tirada na frente dos estúdios do Projac, no Rio, a gata escreveu: "NA TELA DA TV NO MEIO DESSE POVO, A GENTE VAI SE VER NA GLOBO!!!".

Já no Twitter, Lari comentou um pouco mais sobre a novidade. "Feliz demais com essa nova fase! Grata por todas as oportunidades que venho tendo ao longo da minha vida! Não tenho dúvida de que 2020 será um grande ano. Obrigada a todos que torcem por mim!".

Segundo a revista Quem, a atriz já tem papel garantido na próxima novela das seis que deve ser lançada em setembro.