Taylor Swift dirige e estrela clipe de The Man

A mesma cena no metrô mostra um pôster do documentário da cantora na Netflix, Miss Americana, que de acordo com a placa, é estrelado por Tyler Swift. lol

Também há algumas participações especiais no vídeo. Em uma cena, enquanto joga tênis, vemos o personagem discutindo com o juiz da cadeira, que é interpretado pelo pai de Swift, Scott Swift. No final do vídeo, o personagem "The Man" fala com Taylor, que é a diretora, e descobrimos que Dwayne Johnson dubla o protagonista.

Antes da estreia do vídeo, a cantora participou de uma sessão de perguntas e respostas com os fãs no YouTube. Quando questionada sobre a criação do vídeo, a vencedora do Grammy respondeu: "Adorei os meses de preparação, reuniões, observação de locais, cenografia, quadros de humor, decidindo todos os detalhes até o guarda-roupa que cada atriz/ator usava e trabalhar com eles em conjunto. Então, umm tudo isso", disse ela.