Pedro Scooby reata com Cintia Dicker e se emociona em show de Anitta

Segundo o colunista Léo Dias o reencontro de Anitta e Pedro Scooby no mesmo camarote onde o surfista está com Cintia Dicker e o atual da cantora, Gabriel David. Enquanto rola o show da Poderosa no palco do Nosso Camarote, o pai dos filhos de Luana Piovani chegou a se emocionar e ficou com os olhos marejados. Scooby, então, virou de costas para o palco e recebeu um abraço de Hugo Gloss. A noite começou com Pedro Scooby dizendo que reatou o namoro com Cintia. Mas já durante o show de Anitta o clima era outro. Com a carioca cantando axé, o surfista gritava e pulava bem próximo ao palco com um grupo de amigos sem a presença da modelo. Logo depois, a ruiva chegou com seu grupo de amigas e ficou bem longe do namorado.