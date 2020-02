Os melhores looks dos famosos no Carnaval

View this post on Instagram

Pronta para o sair com nosso trio em Salvador. Hoje vamos falar das abelhas? 🐝 Nós humanos nos achamos superiores e bem mais importantes que todos os outros animais. Mas a realidade é que somos todos conectados. As abelhas, que são insetos polinizadores, segundo a FAO, são responsáveis por 75% de toda a produção de alimentos do mundo. Alimentos para a nossa sobrevivência e de todo o ecossistema. Além disto, elas são fundamentais para a sobrevivência das florestas tropicais: Sem a polinização desses insetos, teríamos uma alteração de todo o ecossistema e clima do planeta o que acarretaria danos irreversíveis, ameaçando a sobrevivência na Terra. Nós, infelizmente, desconhecemos isso e matamos as abelhas de diversas formas. Desmatamos, tirando delas locais de moradia e de alimento, produzindo e consumindo mel, enquanto muitas morrem durante o processo de produção desse alimento, e usando venenos em excesso na indústria agrícola. Infelizmente, o Brasil liberou ainda mais o uso de agrotóxicos, que colocam as abelhas em risco de morte e extinção. Elas estão seriamente ameaçadas, e consequentemente nós tb estamos.