Adele faz rara apresentação no casamento de sua melhor amiga

É para isso que servem os melhores amigos!

Adele foi no casamento de sua amiga, Laura Dockrill, com o músico do The Maccabees, Hugo White, no Pub Mason's Arms, em Londres, nesse sábado, 15. Durante a festa, ela foi vista subindo no palco do local para cantar hits como Rolling In The Deep e Spice Up Your Life, das Spice Girls. A noiva, os convidados da festa e até a cantora Florence Welch se reuniram com Adele para cantar as canções.

Dockrill estava usando um vestido floral e longo e o noivo estava com um look que incluía uma jaqueta bordada preta. Adele estava com uma camiseta branca de manga curta, maxi skirt floral verde e brincos de argola.

Ela e Dockrill, que é uma autora e ilustradora, cresceram juntas. A música My Same, do álbum 19 de Adele, é sobre ela.

A apresentação de Adele no casamento marca uma das poucas vezes que ela apareceu em público recentemente.