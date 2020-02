Anitta vive affair com empresário amigo de Pedro Scooby, diz colunista

View this post on Instagram

02 de Dezembro, Dia Nacional do Samba. "... Só o Samba faz a tristeza se acabar / Só o Samba é capaz desse povo alegrar / Ser sambista é ver com os olhos do coração / Ser sambista é crer que existe uma solução / É a certeza de ter escolhido o que convém / É se engrandecer sem menosprezar ninguém / Aconselho à você: seja sambista também!" (Grupo Fundo de Quintal) Esse trecho de uma música do Grupo Fundo de Quintal, referência expoente no segmento, define precisamente o sentimento do sambista. O Samba nasce quando a voz do povo se junta à batucada e pinta o retrato mais espontâneo e expressivo da nossa identidade plural e miscigenada; são populares bradando em poesia, pela sobreposição da resistência à resiliência. Quando a música exprime o que o coração sente, é genuíno, é fantasia, é Carnaval! Que sejam abundantes os motivos para que a gente continue a celebrar o SAMBA enquanto ritmo musical, estilo de dança e Patrimônio Cultural. Salve o Samba!!! Salve o Sambista!!! Salve a Comunidade que é o próprio Festival de Prata Plena Pista!!! Feliz 02 de Dezembro!!!