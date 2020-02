Idina Menzel vai cantar trilha de Frozen com 9 Elsas no Oscar 2020

Idina Menzel, famosa por interpretar a canção Let it Go, de Frozen, está de volta com a trilha da sequência do filme! E para a alegria dos fãs, Idina vai cantar a nova música da animação no palco do Oscar 2020.

Nesta sexta-feira, 7, a Academia anunciou que Idina vai apresentar Into The Unknown, de Frozen 2, com companhias especiais. A atriz vai contar com nove mulheres de países diferentes, que dublam a voz de Elsa, em suas respectivas línguas.

As cantoras serão acompanhadas pela cantora norueguesa AURORA, que interpretou a voz da sirene que Elsa ouve ao longo do filme de animação.

Como a conta oficial do Twitter da Academia disse, "As vozes de Elsa de #Frozen2 da Dinamarca, Alemanha, Japão, América Latina, Noruega, Polônia, Rússia, Espanha e Tailândia se juntarão a @idinamenzel e @AURORAmusic no palco para uma performance inesquecível de 'Into the Unknown' nos #Oscars".