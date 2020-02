Fernanda Motta revela luta contra câncer de mama

View this post on Instagram

Decidi abrir meu coração para vocês. Há um tempo descobri por meio do autoexame um câncer de mama em estágio inicial. Sou muito cuidadosa com a minha saúde, sempre mantive meus exames em dia, e por isso consegui identificar os nódulos rapidamente. É muito importante o autoexame para descoberta precoce. Já fiz a quimioterapia e, em dezembro, passei por uma cirurgia para retirada total do tumor. Ainda continuo em tratamento preventivo pós-cirúrgico, via oral. Durante esse tempo me resguardei e busquei forças, fé e coragem para passar por tudo isso de forma otimista. O apoio emocional é imprescindível e um dos maiores aliados. Graças à Deus tive a sorte de ter amigos maravilhosos , e familiares ao meu lado nesse momento tão difícil, e agradeço à todos por todo apoio e amor. Optei por tratar tudo com leveza, bom humor e calma, ( quem me conhece sabe que humor aqui ñ falta rsrs) além de muita fé, acreditando e vivendo um dia de cada vez. Cada indivíduo é único e encara de forma diferente, mas, a perseverança, a superação, o apoio e o amor vencem todo medo e te transformam em uma pessoa mais forte. Estou muito bem, segura, confiante, motivada e cuidando da minha saúde. Conto com as boas energias e vibrações de vocês. A vida eh muito linda... merece toda a atenção do mundo, nunca me desesperei ,sempre soube que um dia eu estaria bem e que Deus jamais abandona a gente ! Amigos eu amo muito vcs ! Familia meu tudo! Escolhi essa foto pq foi tirada no dia que recebi o diagnostico, e a frase que eu escrevi quando postei no mesmo dia , eu levei para todo o tratamento e levarei para toda a minha vida!!! Eu escolhi sorrir !!!! 🙏🏽