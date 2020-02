Giovanna Ewbank reflete sobre racismo e o privilégio entre os filhos

Com três meses de gestação, Giovanna já conversa com Bruno sobre a vinda do bebê, que diferente de Titi e Bless, nascerá de sua barriga e será branco.

"Esse filho já nasce privilegiado", manda a atriz. "As conversas que a gente vai ter com ele não vão ser as mesmas que vamos ter com nossos filhos negros. Isso é uma coisa que me deixa muito mal. Fico preocupada com eles. Porque com um filho que é branco a gente não vai precisar ter conversas tão duras como as que a gente vai ter com nossos filhos negros? Por quê?".

"Não tenho vergonha de dizer que por um tempo vivi numa bolha. Minha filha me tirou dela. Foi ela que abriu meus olhos para o mundo. Foi com ela que comecei a me preocupar com certas coisas que não prestava atenção antes. E sigo aprendendo com eles", finalizou.