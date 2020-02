A Academia postou o resultado do Oscar 2020 sem querer?

O Oscar 2020 está perto de acontecer! Enquanto alguns fãs esperam a grande noite para ver quem leva o troféu, muitos deles estão fazendo suas apostas em quem vai ganhar cada categoria - e isso inclui a Academia.

Nessa segunda-feira, 3, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas publicou uma imagem em sua conta oficial do Twitter que mostrava um cartão escrito "As minhas previsões do Oscar". A imagem contém várias categorias e quem será o vencedor em cada uma delas. Por exemplo, Parasita estava listado embaixo da categoria Melhor Filme e Sam Mendes, do longa 1917, estava listado embaixo da categoria Melhor Diretor. Outras previsões incluem Joaquin Phoenix como Melhor Ator Principal com Coringa e Renée Zellweger como Melhor Atriz Principal com seu papel em Judy.

Apesar do tweet ter sido deletado, não demorou para ele reaparecer entre os seguidores.

"Parabéns a quem cuida das redes sociais da Academia por ter postado as 'previsões' do Oscar", disse um usuário do Twitter. "Meu Deus, a Academia acabou de revelar os resultados?", disse outro.