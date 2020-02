Flavia Pavanelli está noiva de Junior Mendonza

View this post on Instagram

02.02.2020 poderia ser um dia normal, até eu conhecê-lo . Nunca pensei que pudesse viver algo tão leve. E foi algo desde o primeiro instante, sabe? Uma paz inexplicável. A gente sempre acha que sabe o que é o amor, até descobri-lo de várias formas (e das melhores possíveis), com respeito, troca diária, parceria e diálogo. Hoje estávamos conversando sobre isso, quando mais uma vez ele me surpreendeu. Você poderia ter feito a “maior” supresa possível, mas nada iria comparar ao que dizemos olhando um nos olhos dos outros. Você não me esperou estar com a minha melhor roupa, ou minha melhor make porque você enxerga o melhor de mim muito além de uma “produção”. Só a gente sente, e hoje senti mais ainda, de uma forma única. Eu disse sim, e diria um milhão de vezes novamente com a maior certeza possível em meu coração. Obrigada por ser a pessoa mais pura e especial que já conheci. Obrigada por tirar o melhor de mim todos os dias. Você me ensina, me protege e acima de tudo, me completa. Eu te amo, com todo meu coração. Você é minha maior certeza!