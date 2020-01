Cristiano Ronaldo é o primeiro a atingir 200 milhões de seguidores no Instagram

Conhecido por usar a plataforma para mostrar aos fãs uma visão íntima de sua vida pessoal e profissional, Ronaldo adora publicar desde momentos nos bastidores dos jogos e fotos fofas com sua companheira de longa data Georgina Rodriguez e seus filhos pequenos.

E o impacto de Ronaldo não é apenas no Instagram. No mês passado, a estrela do futebol português também foi destaque na lista das 50 pessoas mais influentes da Brandwatch, no Twitter. No topo da lista estava Taylor Swift, que obteve 97 pontos, de acordo com o algoritmo da empresa de inteligência digital para consumidores. Também estão no top 10 o presidente Donald Trump, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, Katy Perry, Elon Musk, Lady Gaga, Ellen DeGeneres,Ariana Grande eKim Kardashian

Quanto à mulher mais seguida no Instagram, Ariana Grande possui o título. Ela superou os 146 milhões de seguidores de Selena em fevereiro de 2019, quando ganhou seu 146.286.173º seguidor. Na época, a Billboard relatou que a cantora indicada ao Grammy viu um aumento de 13 milhões em seus seguidores ao longo de quatro meses, creditando o pico ao lançamento de seu álbum Thank u, next e seu romance com o ex Pete Davidson.