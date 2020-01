Carol Dantas defende sua amizade com Neymar: "se acostumem"

Carol Dantas, que é ex-namorada de Neymar, usou as redes sociais para deixar claro que sua amizade com o jogador vai continuar firme e forte!

Tudo começou quando Neymar publicou uma foto ao lado de seu filho com Carol, Davi Lucca, e o filho mais novo dela, Valentin, fruto do relacionamento de Dantas com Vinicius Martinez. Nos comentários, vários internautas elogiaram a maturidade do ex-casal de ainda fazer parte da vida um do outro como uma família, enquanto outros afirmaram que jamais conseguiriam lidar com essa situação.

Com isso, Carol deicidiu se manifestar sobre o assunto nas redes sociais.

"Gente, se acostumem com a nossa amizade. Com o pai do meu filho, comigo e com meu marido. Porque a gente é assim. A minha família é assim. Meus pais são separados, se dão super bem. Cada um tem seus respectivos e a gente é uma família. Minha mãe fez isso por nós, pelas filhas dela, e eu faço isso pelo meu filho também. Vocês não sabem a felicidade que é ele ver que os pais dele se dão bem. Que a gente tem uma boa convivência", disse ela.