Hailey Bieber pede para fãs pararem de falar sobre o dedinho de sua mão

No começo dessa semana, a estrela participou da première do documentário Seasons, com Justin Bieber. Ela e o marido estavam super apaixonados no tapete vermelho.

No filme, a esposa do astro participa ativamente e fala sobre como foi os últimos anos deles como um casal. No segundo episódio, Hailey revelou porque sente tanto orgulho do astro e de todo o esforço que ele está colocando em seu novo álbum, Changes (que será lançado no dia 14 de fevereiro).

"Eu amo a energia que ele coloca no CD", disse ela. "Transformamos tudo isso em um processo bem divertido. Nos encontramos com amigos e ficamos curtindo. Eu me sinto em casa aonde ele estiver, então o estúdio inteiro parece ser a minha casa".