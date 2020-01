Luisa Mell critica Grazi Massafera e Caio Castro por foto com animais selvagens

View this post on Instagram

O casal do momento @massafera @caiocastro postaram fotos de suas férias abraçados com filhotes de animais selvagens. Logo o público e outros artistas curtiram, comentaram que querem ir fazer o mesmo!!!!!! Para meu desespero e de qlq pessoa que realmente respeita os animais! Certamente Grazi e Caio n fazem ideia do horror que estão financiando e promovendo! Os filhotes são tirados de suas mães para turistas fazerem selfies!!!! Para serem usados como brinquedos! Vcs sabem q voltei da África há uma semana. Fui convidada exatamente por quem combate estas atrocidades! Pedi para Lara, ativista e responsável pelo projeto que tenta impedir absurdos como este que me ajudasse a explicar para vcs: “A interação humana com animais selvagens não faz nada pela conservação. Os filhotes são retirados de suas mães para estimular uma reprodução mais rápida, além de estressante para o filhote, também é um grande sofrimento para a mãe. Os visitantes pagam para acariciar os animais e não consideram a situação do animal e o que acontecerá quando ele crescer. Os pequenos animais silvestres são excessivamente tocados e manipulados pelas pessoas, isso não apenas é antinatural e angustiante para um animal selvagem, mas também os expõe a zoonoses. Não há lugar na natureza para carnívoros mansos, pois eles não podem ser libertados novamente porque perderam o medo pelos seres humanos. Assim, eles estão condenados a viver em uma gaiola, onde são explorados ainda mais e frequentemente como um troféu de caça. @massafera eu sempre gostei de vc. Por favor repense. Use sua enorme beleza, carisma e talento para combater atrocidades como esta. N para promovê-la! #truesanctuary #handsoffourwildlife #educatedontparticipate #notyourtrophy #saynotowildlifeinteraction #leadbyexamplenotshame