Saiba mais sobre Florence Pugh, a indicada ao Oscar que está dando o que falar

A última década com certeza foi ótima para Florence Pugh!

A atriz de 24 anos terminou o ano de 2019 de um jeito bem especial - como integrante do elenco do novo filme da diretora Greta Gerwig, Little Women. O longa de sucesso com certeza fez com que ela ganhasse ainda mais reconhecimento, ainda mais se contarmos as indicações às premiações e o fato dela ter estrelado a capa da Vogue em seguida.

Porém, a carreira dela não alavancou da noite para o dia. Tudo começou há seis anos, quando ela estrelou o filme de drama e mistério, The Falling, ao lado da estrela de Game of Thrones, Maisie Williams. Na época do lançamento, ela tinha somente 18 anos e tinha acabado de entrar na indústria, porém, Pugh já estava acostumada a atuar. Segundo uma entrevista dela para a Vogue, quando a atriz era pequena ela organizava peças de teatro para sua família e até fazia roupas para se apresentar para eles aos domingos.

"Eu sempre tive uma personalidade bem forte", lembrou ela. "Quando eu era pequena sempre queria usar a coisa mais brilhante".